Der Kreisvorstand der FDP in Bochum (v.l.n.r.): Steffen Walter, Benjamin Läpple, Léon Beck, Christoph Deike, Kirsten Bender, Felix Haltt, Patrick Guidato, Volker Behr, Olaf in der Beek, Andrea Tendler und Jacqueline Kraemer

Politik Bochum: FDP will rot-grüne Mehrheit im Rat der Stadt brechen

Bochum. Die FDP Bochum hat Ziele für die Kommunalwahl formuliert. Die Partei will die rot-grüne Mehrheit im Rat brechen und in alle Bezirke zurückkehren.

Die Freien Demokraten in Bochum gehen selbstbewusst in die Kommunalwahl im Herbst dieses Jahres. Mit Felix Haltt stellen sie einen eigenen Oberbürgermeister-Kandidaten. Vorsitzender Olaf in der Beek hofft darauf, die rot-grüne Mehrheit im Rat brechen zu können.

FDP Bochum geht mit eigenem OB-Kandidaten in die Kommunalwahl

Auf einer Kreiswahlversammlung und einem Kreisparteitag hat die FDP ihre politischen Ziele festgelegt und sich personell aufgestellt. Wie erwartet wurde das Ratsmitglied Felix Haltt zum Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl gewählt. Die Wahl Haltts erfolgte einstimmig, teilt die Partei mit. Neu gewählt wurde auch der FDP-Kreisvorstand. Der Bundestagsabgeordnete Olaf in der Beek wurde dabei als Kreisvorsitzender in seinem Amt bestätigt.

Freie Demokraten wollen zurück in die Bezirksvertretungen

„Wir werden uns jetzt auf die Kommunalwahl im September konzentrieren“, so Olaf in der Beek. „Nach 20 Jahren wollen wir die rot-grüne Mehrheit endlich brechen. Als Freie Demokraten wollen wir auch wieder in alle Bezirksvertretungen zurückkehren.“

Die FDP Bochum ist nach eigenen Angaben in den vergangenen beiden Jahren gewachsen und hat nun über 230 Mitglieder. Die drei stellvertretenden Kreisvorsitzenden Felix Haltt, Léon Beck und Patrick Guidato sowie der Schriftführer Christoph Deike wurden in ihrem Amt bestätigt.

FDP lehnt Zusammenarbeit mit der AfD ab

Neu im Vorstand ist Benjamin Läpple, der künftig als Schatzmeister fungieren wird. Der Kreisvorstand wird komplettiert durch sechs Beisitzer.

Beschlossen wurde zudem ein Antrag, der eine Kooperation mit der AfD kategorisch ausschließt. Der Antrag „Aus innerster Überzeugung – Keine Zusammenarbeit mit der AfD“ lehnt Koalitionen oder Fraktionsgemeinschaften beziehungsweise Gruppen mit der AfD auf allen politischen Ebenen ab.

50 Jahren in der Partei: Zwei Mitglieder werden geehrt

Mit Eduard Hoffmann und Prof. Dr. Friedrich E. Schnapp ehrte die Partei zwei Bochumer Mitglieder für 50 Jahre Mitgliedschaft bei den Freien Demokraten.