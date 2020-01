Bochum. Die Feuerwehr Bochum musste ein Fassadenblech am Uni-Center in Querenburg in 15 Meter Höhe abmontieren. Zuvor drohte es abzustürzen.

Bochum: Fassadenblech an Uni-Center drohte herabzustürzen

Wegen eines lockeren Fassadenblechs an einem Gebäude im Uni-Center im Stadtteil Querenburg wurde die Feuerwehr Bochum am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr alarmiert. In der Hustadt drohte das Blech in etwa 15 Meter auf eine Bushaltestelle herab zu stürzen.

Mit einem Trennschleifer lösten Feuerwehrleute das Blech vom Korb einer Drehleiter aus. Während des Einsatzes wurde der Busverkehr für etwa eine Stunde durch die Bogestra umgeleitet. Die Absperrmaßnahmen an der Bushaltestelle wurden gegen 16 Uhr wieder aufgehoben.