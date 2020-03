Bochum: Farbstarke Bilder von Fabian Freese im Kulturrat

Der Kunstverein Bochumer Kulturrat lädt ein zu seiner zweiten Ausstellung 2020 ein: „Spaces“ heißt die Schau mit Arbeiten von Fabian Freese, die am Wochenende in Bochum eröffnet wird. Zu sehen sind Malerei, Fotografie und Installation.

Zwischen Malerei, Fotografie und Objektkunst

Der Wuppertaler Künstler Freese (*1982) erhielt seine Ausbildung an der Hochschule der bildenden Künste in Essen. Geprägt von einer Vergangenheit als Graffiti-Sprayer, steht er für eine multimediale, spielerische Experimentierfreude mit leuchtfarbenfrohen Arbeiten zwischen Malerei, Spray Painting, Fotografie, Objektkunst und Installation.

Freeses Kunst war schon deutschlandweit in vielen Ausstellungen und auf Kunstmessen sowie an internationalen Orten zu sehen; in Bochum präsentierte er Arbeiten bereits in der kleinen Einzelausstellung „Let me learn from where I have been“ im inzwischen geschlossenen „Kunstraum Unten“ (U-Bahnhof Schauspielhaus) im Februar 2016.

Kunstverein-Kurator Carsten Roth verspricht eine anregende Ausstellung mit überraschenden Momenten: So wird auch ein aus farbigen Leuchtstoffröhren gebauter Regenbogen zu sehen sein.

Vernissage am 7. März

Vernissage: Samstag, 7. März, um 19 Uhr im Kunstverein Kulturrat, Lothringer Straße 36c. Der Künstler ist anwesend.

