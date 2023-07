Bochum: Fantasymärchen verzaubert Besucher im Schloßpark

Bochum-Weitmar. „Das allerletzte Einhorn“ wurde letztes Jahr in Weitmar gefeiert. Jetzt gibt es neue Vorstellungen – doch für ganz kleine Kinder ist das nichts.

Mit der Fantasy-Fabel vom „Allerletzten Einhorn“ verzauberte die freie Theatergruppe Mint-400 ihre großen und kleineren Zuschauer im vergangenen Jahr im Weitmarer Schloßpark. Jetzt gibt es erneut die Gelegenheit, dem Märchen unter freiem Himmel beizuwohnen: Am Donnerstag und Freitag, 13. und 14. Juli, steigen die nächsten Vorstellungen jeweils um 18 Uhr.

Fantasymärchen kommt erneut in den Schloßpark Bochum-Weitmar

„Das letzte Einhorn“ wurde als rührseliger Zeichentrickfilm in den frühen 80er Jahren bekannt und ist bis heute auf unzähligen Schulranzen, Taschen und Etuis präsent. Dabei ist die Geschichte, die dahintersteckt, womöglich etwas in Vergessenheit geraten: Um dies zu ändern, holen die jungen Theatermacher von Mint-400 den alten Stoff aus dem Dornröschenschlaf.

Im vergangenen Sommer verfolgten zahlreiche Zuschauer die Geschichte vom „Allerletzten Einhorn“ im Schloßpark. Szene mit Joshua Bader (links) und Jehan Ahrari. Foto: Birgit Hupfeld

Die Zeichentrickmär basiert auf einem Bilderbuch von Peter S. Beagle, das die Regisseurin Hanni-Isabell Barfuss eher durch Zufall beim Stöbern in einer Buchhandlung auftrieb. „Daraus ein Musical zu machen, fand ich einfach eine tolle Idee“, erzählt sie. Mit viel Tanz und Popmusik brachte sie die Geschichte vom allerletzten Einhorn, das sich auf eine gefährliche Reise begeben muss, im letzten Sommer erstmals Open Air in den Schloßpark – und die Reaktionen waren durchweg positiv. „Wir haben es viermal in Bochum gespielt. An jedem Abend waren etwa 150 bis 200 Besucher dabei, was uns total gefreut hat.“

Dabei nehmen die Schauspieler ihr Publikum mit auf eine Stationenreise durch den Park. Die Vorstellungen beginnen am Haupteingang an der Hattinger Straße und enden etwa eine Stunde später an der Ruine der Sylvesterkapelle. „Im Prinzip laufen wir einmal einen weiten Bogen“, erzählt Barfuss. Feste Sitzplätze gibt es naturgemäß nicht, die Zuschauer sind mittendrin im Spiel.

Schöne Geschichte mit ein paar gruseligen Stellen

Dabei muss man wissen: Für ganz kleine Kinder ist die Vorstellung nicht gedacht. „Das ist zwar eine schöne Geschichte, aber sie hat auch ein paar gruseligen Stellen“, so die Regisseurin. Nicht umsonst wird die Aufführung als Pop-Performance beschrieben. So könnte die Ankunft des roten Stiers und eine Szene mit einem Totenkopf schon etwas erschreckend wirken. „Es gibt aber kein Blut und keine übertriebene Gewalt. Für Kinder ab sechs Jahren dürfte das in Begleitung der Eltern gut geeignet sein.“

Die freie Theatergruppe Mint-400 mit (von links) Jasmin Gehrandt, Merle Pätsch und Regisseurin Hanni-Isabell Barfuss bringt das Einhorn in den Schloßpark Weitmar. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Für die Wiederaufnahme wird es ein paar Änderungen geben. So sind einige neue Schauspielerinnen und Schauspieler dabei. Francesco Matejcek studierte Physical Theatre an der Folkwang-Uni, Frederico Mendes Teixeira ist ausgebildeter Tänzer. Schauspieler Anton Draeger wirkte zuletzt in der aufsehenerregenden Produktion „Das Vermächtnis“ im Theater Münster mit. Jan Chris Pollert schlüpft erneut in die Rolle des Einhorn.

Während des Spiels erklingen viele Songs

Dazu gibt es eine Menge Musik: Acht Songs werden während der Vorstellung gespielt. „Leider kommt die Musik vom Tonband, weil die Stromversorgung im Schloßpark etwas schwierig ist“, sagt die Regisseurin. „Außerdem müssten wir die Instrumente bei schlechtem Wetter vor Regen schützen, was ein enormer Aufwand wäre.“

Ihre Aufführung ist allen Beteiligten mittlerweile mächtig ans Herz gewachsen. „Mein Traum ist, dass wir unser Einhorn künftig in jedem Sommer in den Schloßpark bringen können“, sagt Hanni-Isabell Barfuss. „Hier am Abend im goldenen Sonnenlicht zu spielen, ist wunderschön. Ein magischer Ort.“

Dauer: ca. eine Stunde ohne Pause. Eintritt frei, die Künstler freuen sich über Spenden.

