Bochum: Fantastische Ausstellung feiert „Der Herr der Ringe“

Gandalf, der Zauberer, darf in der „Herr der Ringe“-Ausstellung nicht fehlen. Die Zentralbücherei Bochum präsentiert die Fantasy-Schau bis September.

Bochum. „Der Herr der Ringe“ zählt zu den erfolgreichesten Büchern und Filmen der Geschichte. Nun feiert eine Ausstellung in Bochum Frodo, Gandalf & Co.

Die Trilogie „Der Herr der Ringe“ zählt zu den populärsten Fantasy-Geschichten. Nun widmet sich die Stadtbücherei im Bildungs- und Verwaltungszentrum, Gustav-Heinemann-Platz 2–6, mit einer Ausstellung den fantastischen Gestalten und Geschichten von Mittelerde.

Figuren und Utensilien aus dem „Herr der Ringe“-Kosmos

„Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden!“ – Vor 20 Jahren brachte Regisseur Peter Jackson den Weltbestseller „Der Herr der Ringe“ von J.R.R. Tolkien in die Kinos – rund um den Globus wurde die Verfilmung ein enormer Erfolg. Diesem einzigartigen Filmwerk widmet sich die Ausstellung in der Stadtbücherei, die Marco Machate kuratiert hat. In mehreren Vitrinen sind Replica-Schwerter der Filmhelden sowie weitere Utensilien aus dem „Herr der Ringe“-Kosmos zu bewundern.

Die Ausstellung kann im Obergeschoss der Zentralbibliothek bis Ende September montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr besucht werden. Eintritt frei.

