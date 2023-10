Bochum: Falscher Handwerker stiehlt kompletten Möbel-Tresor

Bochum. Trickdiebe haben eine 86-jährige Frau in Bochum-Hordel um ihre Wertsachen gebracht. Das nimmt die Polizei zum Anlass für einen dringenden Appell.

Ein falscher Handwerker hat am Donnerstag, 5. Oktober, eine 86-jährige Bochumerin um ihre Wertsachen gebracht. Die Polizei hat die Fahndung nach einem oder mehreren Verdächtigen aufgenommen. Die Kripo warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche.

Angeblicher Wasserschaden

Folgender Ablauf ist bisher bekannt: Gegen 12.40 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Tür der 86-Jährigen in der Nähe der ehemaligen Zeche Hannover in Hordel. Er gab sich als Handwerker aus und gelangte unter dem Vorwand eines angeblichen Wasserschadens in die Wohnung der Seniorin. Während der Unbekannte die Bochumerin im Badezimmer mit Tätigkeiten zur vermeintlichen Wasserdruckprüfung ablenkte, betrat vermutlich eine zweite Person die Wohnung und entwendete unbemerkt einen Möbeltresor samt Bargeld und Schmuck aus dem Nebenzimmer.

Kurze Zeit später verließ der falsche Handwerker fluchtartig die Wohnung. Denn die Bochumerin hatte bemerkt, was passiert war und rief um Hilfe. Ersten Zeugenaussagen nach wird der falsche Handwerker beschrieben als (mindestens) 30 Jahre alt und etwa 1,70 m groß. Der Mann hat schwarze kurze Haare, ein rundes Gesicht und sprach akzentfreies deutsch. Zur Tatzeit trug er weiße Ober- und Unterbekleidung, möglicherweise Arbeitskleidung.

Hinweise von Zeugen erbeten

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 zu wenden unter 0234/ 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache). Die appelliert: Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung. Wählen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110. Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen auch die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 / 909 4055. Hier gibt es Informationen.

