Alte Masche: Trickdieb bestiehlt Bochumer Seniorin (88)

Bochum. Unter einem Vorwand hat ein Trickdieb eine 88-Jährige in Bochum um ihren Schmuck gebracht. Es nutzte eine altbekannte Masche.

Ein falscher Handwerker hat eine 88-jährige Seniorin aus Bochum um ihren Schmuck gebracht.

Nach Polizeiangaben klopfte der Unbekannte am vorigen Montag (20.) gegen 10 Uhr an der Tür der Frau, die in der Lohackerstraße in Bochum-Westenfeld wohnt. Er gab vor, dass es Probleme mit der Wasserleitung gebe, weshalb er in der Wohnung etwas überprüfen müsse. Im Bad drückte er der Bewohnerin eine Brause in die Hand; sie solle das Wasser laufen lassen.

Als die Seniorin kurz darauf nach dem Mann sehen wollte, verschwand er sofort. Nach ersten Erkenntnissen hatte er Schmuck mitgehen lassen.

So wird der Trickdieb von der Seniorin beschrieben

Beschreibung: 20 bis 30 Jahre, ca. 1,65 Meter groß, dunkle Haare mit Kopfbedeckung, „südländisches“ Erscheinungsbild, dunkle Hose, dunkles Oberteil mit langen Ärmeln.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet unter 0234 909 4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise. Die Polizei rät Betroffenen, solche Vorfälle (auch Versuche) zu melden. Tipp: Keine Fremden in die Wohnung lassen. Nur Handwerker in die Wohnung lassen, die auch bestellt worden sind..

