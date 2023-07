Bochum: Falsche Polizistin will Seniorin zu Hause bestehlen

Bochum. Eine Trickdiebin, die sich als Polizistin ausgab, wollte eine Seniorin in Bochum bestehlen. Diese vertrieb sie aber lauthals.

Eine falsche Polizistin wolle eine Seniorin ihrer Wohnung in Bochum bestehlen. Das scheiterte aber am beherzten Eingreifen der betagten Frau.

Nach Polizeiangaben klingelte die Täterin am Dienstag (4.7.) gegen 10.30 Uhr an der Wohnungstür an der Wiemelhauser Straße in Wiemelhausen, gab sich als Kripo-Beamtin aus und bat unter einem Vorwand, eintreten zu dürfen. In der Wohnung durchsuchte sie Schränke. Die Seniorin wurde aber misstrauisch und verwies die Trickdiebin lauthals der Wohnung. Ohne Beute flüchtete die Unbekannte.

So wird die Täterin von der Bochumer Polizei beschrieben

Beschreibung: etwa 50 bis 55 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,65 Meter groß, längere braune Haare, T-Shirt oder Weste mit der Aufschrift „Polizei“.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet unter 0234 909 4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

