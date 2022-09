Bochum: Fahrradfahrer fordern sichere Straßen für Kinder

Bochum. Bei der „Kidical Mass“ demonstrieren Fahrradfahrer für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Die Fahrraddemo findet am Samstag in Bochum statt.

Am kommenden Samstag demonstrieren Bochumer Fahrradfahrerinnen und -fahrer, um Kindern und Jugendlichen ein sicheres und angstfreies Radfahren zu ermöglichen.

Fahrradfahrer demonstrieren für sichere Straßen für Kinder und Jugendliche

Am Samstag, den 24.09.22, treffen sich um 14:30 Uhr Radfahrer aller Altersgruppen unter dem Motto „Uns gehört die Straße“ am Spielplatz an der Schmechtingwiese (Nähe Freiligrathstraße). Nach einer kurzen Ansprache startet eine einstündige Rundfahrt durch die Innenstadt Die Rundfahrt wird von der Polizei begleitet. Im Anschluss gibt es am Bergbaumuseum ein Rahmenprogramm mit Zirkus- und Theaterdarbietungen.

Die „Kidical Mass“ fand erstmalig im September 2021 in Bochum statt. Damals nahmen ca. 120 Unterstützer an der Demonstration teil.

Das Bündnis Radwende Bochum setzt sich für bessere Bedingungen ein

Die Veranstaltung wird bereits zum dritten Mal von der Radwende Bochum durchgeführt. Das Bündnis setzt sich dafür ein, die Bedingungen für Radfahrer in Bochum zu verbessern. Die Radwende fordert sichere Radwege, ein flächendeckendes Radwegenetz sowie ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern innerorts.

Wer sich darüber hinaus über das Thema informieren will, findet auf der Seite www.kinderaufsrad.de weitere Informationen.

