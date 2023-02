Bochum: Fahrgast im Bus schwer verletzt – Autofahrer gesucht

Bochum. Eine Frau in einem Linienbus in Bochum ist so schwer gestürzt, dass sie ins Krankenhaus kam. Grund war eine starke Bremsung wegen einer Gefahr.

Ein Fahrgast in einem Linienbus in Bochum ist bei einer starken Bremsung schwer verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt einen Autofahrer.

Am Mittwoch gegen 17.10 Uhr befuhr der Busfahrer (34) die Ruhrstraße in Eppendorf und hielt an der Haltestelle „Zollstraße“ an. Als er vom rechten Fahrbahnrand wieder anfuhr in Richtung Zeppelindamm, wurde er von einer schwarzen Limousine überholt. Der Busfahrer bremste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch stürzte eine 38-jährige Bochumerin in dem Bus.

Fahrgast aus Bochum kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus

Die Frau wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer fuhr einfach weiter.

Das Verkehrskommissariat bittet den Autofahrer und weitere Zeugen, sich unter 0234 909 5206 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum