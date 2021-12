Bochum: Fahrbahn kaputt – Sperrungen an der Unistraße/A448

Bochum. An der Kreuzung Unistraße/A448 in Bochum gibt es Verkehrsbehinderungen. Erhebliche Fahrbahnschäden werden repariert.

Wegen der Reparatur von gravierenden Fahrbahnschäden wird ab Samstag (11.) eine der zwei Gleisüberfahrten der Brücke Universitätsstraße/A448 in Bochum für den Straßenverkehr gesperrt. Dadurch ist aus Richtung Innenstadt ein Linksabbiegen auf die A448 in Richtung Witten nicht möglich.

Auch der Fahrweg von der A448 aus Richtung Wattenscheid kommend nach links auf die Unistraße Richtung Innenstadt wird gesperrt. Wenn möglich, sollte der Bereich weiträumig umfahren werden, teilt die Bogestra mit.

U35 in Bochum fährt am Sonntag nur auf einem Gleis

Wenn alles wie vorgesehen abläuft, soll die Sperrung im Laufe des Mittwochnachmittag (15.) wieder aufgehoben werden.

Die Instandsetzungen finden unter laufendem Betrieb der U35 statt. Am Sonntag (12.) fahren die Bahnen von. 7 bis 18 Uhr auf einem Teil der Strecke nur eingleisig. Dabei wird an den Stationen Brenscheder Straße und Markstraße in beiden Richtungen nur am Gleis in Richtung Hustadt gehalten. Die Fahrgäste müssen mit Verspätungen rechnen.

