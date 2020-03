Bochum: Fachhochschulen bekommen 224.000 Euro für Projekte

Drei Hochschulen in Bochum bekommen für verschiedene Forschungsprojekte insgesamt 224.000 Euro vom Land NRW. (Symbolbild)

Bochum. Drei Hochschulen in Bochum bekommen für Projekte zusammen rund 224.000 Euro. Das Ziel: Gute Rahmenbedingungen für Wissenschaft und Forschung.

Die Hochschule, die Hochschule für Gesundheit und die Technische Hochschule in Bochum bekommen vom Land NRW zusammen rund 224.000 Euro für Forschungsprojekte. Zur Stärkung der anwendungsorientierten Forschung an Fachhochschulen kommt die Förderung vom Kultur- und Wissenschaftsministerium im Rahmen des Programms „FH Basis“ – insgesamt profitieren 30 Projekte an 17 Hochschulen von rund 1,8 Millionen Euro.

„Es ist ein Kernanliegen der Landesregierung, gute Rahmenbedingungen für Wissenschaft und Forschung zu schaffen. Das Programm FH Basis ist ein wichtiger Baustein in der Förderung praxisnaher Forschung. Mit der Finanzierung technischer Ausstattung auf neuestem Stand wollen wir die Verwirklichung neuer Forschungsideen beschleunigen, die Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen stärken und damit auch eine Hebelwirkung mit Blick auf die Einwerbung weiterer Forschungsvorhaben erzielen“, sagte Kultur- und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen.

Projekte: Frühgeborenensimulator oder Überwachung von Bergbaustandorten

Die Hochschule für Gesundheit hat sich mit dem Projekt einem Frühgeborenensimulator zur Erforschung und Förderung von Kompetenzen in kritischen Situationen beworben. Die Hochschule bekommt die Zuwendung des Landes für das Forschungsvorhaben „Optimierung des Kohlenstoff- und Stickstoffkreislaufs im Wassersektor“. Bei der Technischen Hochschule werden gleich zwei Projekte gefördert, es geht um die Überwachung von Bergbaustandorten mittels Geomonitoring und die Mikroskopie zu Untersuchung von Schadenphänomenen vor allem an Kunststoffobjekten.

