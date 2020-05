Bochum: Exibitionist belästigt Kinder auf Spielplatz

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am vergangenen Dienstag Kinder auf einem Spielplatz am Jasminweg belästigte.

Bochum. Die Polizei sucht einen Mann, der sich am Dienstag (19.) vor Kindern auf einem Spielplatz befriedigte. Eine erste Fahndung brachte keinen Erfolg.

Ein noch unbekannter Mann wurde am Dienstag, 19. Mai, dabei beobachtet, wie er auf einem Spielplatz am Jasminweg in Wattenscheid-Höntrop sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hat.

Laut Polizei hatte eine Zeugin gegen 15 Uhr einen Fahrradfahrer bemerkt, der an dem Spielplatz anhielt, wo sich zu diesem Zeitpunkt fünf Kinder aufhielten. Wenig später zog der Mann seine Hose herunter und befriedigte sich selbst. Als die Frau den Radfahrer ansprach, fuhr er mit halb heruntergelassener Hose über einen Fußweg in Richtung des Teiches davon.

Nahbereichsfahndung ohne Erfolg

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Der Mann ist etwa 50 bis 60 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 m groß. Er hat dunkle Haare, eine braungebrannte Haut und trug eine dunkelgraue Arbeitshose sowie eine Schutzmaske. Die Person war mit einem dunklen Fahrrad unterwegs, an dem sich schwarze Packtaschen befinden.

Das ermittelnde Kommissariat 12 bittet unter 0234/ 909-41 20 und 0234/ 909-44 41 (Kriminalwache) um Hinweise.