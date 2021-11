Bochum: Exhibitionist lässt am Tatort Personalausweis zurück

Bochum. Ein Bochumer hat sich vor Frauen entblößt und an sich sexuell hantiert. Er flüchtete zunächst, aber das nützte ihm am Ende nichts.

Die Polizei hat in Bochum einen Exhibitionisten identifiziert.

Den Angaben zufolge hatte sich der 35-jährige Bochum am Samstag (27.) gegen 20.45 Uhr an der Hollandstraße in Wattenscheid vor Frauen entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Dann flüchtete er in unbekannte Richtung.

Bochumer Täter ließ am Tatort seinen Personalausweis zurück

Doch seine Flucht war vergebens: Am Tatort hatte er neben Kleidungsstücken auch sein Handy und sein Portemonnaie samt Personalausweis zurückgelassen. So konnte er identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WAZplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum