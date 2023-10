Bochum: Exhibitionist belästigt Frau (23) – Zeugen gesucht

Bochum. Die Polizei sucht einen Exhibitionisten, der am Dienstagabend in Bochum eine Frau belästigt haben soll. So wird der Täter beschrieben.

Ein Exhibitionist hat nach Angaben der Polizei am Dienstagabend an der Erich-Kästner-Schule in Bochum eine Frau belästigt. Die 23-Jährige ging gegen 21.15 Uhr an der Sporthalle vorbei in Richtung Markstraße, als sie den Mann bemerkte, so heißt es.

Er habe an einem Stromkasten gestanden und geraucht. „Während sie an ihm vorbeilief, öffnete der Exhibitionist seine Hose und zeigte sein Geschlechtsteil“, so die Polizei.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, „normale Statur“, blasse Haut, Glatze beziehungsweise sehr wenig Haare, bekleidet mit einem Kapuzenpullover und einer Jeansjacke. Das Kriminalkommissariat 32 bittet unter 0234/909 82 05 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

