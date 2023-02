Die Polizei Bochum sucht einen Exhibitionisten, der an einer Bushaltestelle in Hofstede auffällig geworden ist.

Belästigung Bochum: Exhibitionist an Bushaltestelle – Zeugen gesucht

Bochum. Die Polizei Bochum sucht nach einem Exhibitionisten, der mehrfach an einer Bushaltestelle in Hofstede aufgefallen ist. Was zum Fall bekannt ist.

Zwei junge Frauen haben der Polizei Bochum in der Nacht zu Mittwoch einen Exhibitionisten gemeldet. Jetzt bitten die Ermittler um Zeugenhinweise, die zu dem Mann führen. Wie die 18- und 19-Jährigen schilderten, soll der Mann gegen 0.50 Uhr an der Bushaltestelle „In der Provitze“ gesessen und onaniert haben. Anschließend sei er in unbekannte Richtung geflüchtet.

Derselbe Mann, so die beiden Zeuginnen, soll bereits eine Woche zuvor an der Haltestelle gesessen und masturbiert haben. So wird er beschrieben:

Um die 30 Jahre alt

Etwa 1,70 Meter groß und dünn

Er habe dunkle Kleidung, eine Wollmütze und eine OP-Maske getragen

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0234/909-4120 um Zeugenhinweise. (red)

