Bochum: Ex-Realschüler schwelgen in Erinnerungen

Ein halbes Jahrhundert ist vergangen und sogar noch etwas mehr, seit die Klasse 10c an der Franz-Dinnendahl-Realschule ihren Abschluss machte. „Im letzten Jahr, dem eigentlichen Jubiläumsjahr“, erzählt Organisatorin Annetraud Hansdieke, „haben wir das mit dem Goldjubiläum leider nicht mehr hinbekommen. Wir mussten in den Januar gehen.“ Jetzt trafen sich zwölf der 25 Absolventen von 1969 im Restaurant „Landau“ mit ihrem letzten Klassenlehrer Dieter Graw und Ex-Sportlehrerin Ursel Sticht (Heckmann).

In Bochum gab’s Schläge auf die Finger

Es war bereits das fünfte Klassentreffen. „Wir hatten damals eine Super-Gemeinschaft“, erinnert sich Mitorganisator Rainer Brinkmann, der inzwischen in Borken lebt. Aber es war natürlich die Zeit, als einige der Alt-Pädagogen ihre Schüler noch züchtigten. „Da gab es Schläge auf die Finger“, so Brinkmann, und ein Lehrer habe seine Zöglinge so an den Ohren gezogen, erinnert sich Hansdieke, „dass sie tagelang dick und rot waren“. Einer der Lehrer propagierte gar, dass „leichte Schläge auf den Hinterkopf das Denkvermögen verbessern“.

Bochum Privatunterricht im Pfarrhaus Nicht Franz Dinnendahl, sondern Pfarrer Carl Landgrebe war 1881 der Vater der Franz Dinnendahl-Schule (FDS): Er war es, der mit Privatunterricht im Pfarrhaus den Startschuss gab für eine Schule, die erst ein Jahr später, am 8. April 1882, mit der Konzession zur Eröffnung einer Privat-Töchterschule, einen offiziellen Charakter bekam. 1980 gab es mit sechs Klassen eine offizielle Zweigstelle an der Hasselbrinkstraße. Im Frühjahr 1984 zog man um ins Schulzentrum Ost.

Die Organisatorin erinnert sich noch heute an die schmerzenden und deshalb verhassten Kopfnüsse und lacht trotzdem darüber: „Ich war damals ja auch ein faules Luder.“ Lehrer Dieter Graw, der noch jung zur Dinnendahl-Schule kam, genießt immer noch einen exzellenten Ruf. „Der gab alle Naturwissenschaften“, lobt Brinkmann, „und das hat viele von uns bis heute begleitet und geprägt“.

Die Franz-Dinnendahl-Realschule an der Unterstraße musste aus Brandschutzgründen geschlossen werden. Foto: Eberhard Franken

Es gab auch viele Quereinsteiger von der Lessingschule, weil man meinte, die Realschule sei nicht so streng. Aber, so Hansdieke, „das Pensum war enorm und im Vergleich mit meinem Bruder, der zum Lessing ging, waren wir in Mathe und Erdkunde echt Spitze.“ Zum Ende ihrer Schulzeit hin war das Gebäude an der Eislebener Straße voll bis unters Dach.

Gebäude Hasselbrinkstraße

Genau dort haben die Goldabsolventen einen Teil ihrer Ausbildungszeit verbracht. „Zuletzt waren wir dann in dem alten Schulgebäude an der Hasselbrinkstraße, wo jetzt Klassen der Schulen des Landschaftsverbandes Westfalen/Lippe lernen.“

Das fanden die Mädchen und Jungen nicht so toll, weil man ja keinen Kontakt mehr zu den Parallelklassen hatte. Mechthild Paßmann-Schulte-Suntum, die schon länger in Norddeutschland lebt, war übrigens die erste in der Klasse, die mit Mofa zur Schule kam. Das war beinahe logisch, denn, so Brinkmann, „wir waren nur fünf Jungs in der Klasse. Unter 22 Mädchen.“

Flüchtlinge untergebracht

Die damalige Raumnot in der Franz-Dinnendahl-Schule ist inzwischen Geschichte, denn die Schule existiert nicht mehr. Nachdem man einige sehr gute Jahre im Schulzentrum an der Unterstraße verbracht hatte, kam das endgültige Aus wegen Brandschutzmängeln. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle lebten hier dennoch viele Geflüchtete.