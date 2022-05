Bochum: Evangelischer Friedhof ist jetzt „Ort der Hoffnung“

Pfarrer Jörg-Martin Höner, Pfarrerin Caroline Peter, Horst Haase, stellvertretende Friedhofsverwalter, sind jederzeit ansprechbar für den Evangelische Friedhof in Bochum-Langendreer.

Langendreer. Kirchengemeinde Langendreer beteiligt sich an Initiative der evangelischen Landeskirchen. Deshalb gibt es hier auch keine anonymen Bestattungen.

„Eigentlich machen wir jetzt nur sichtbar, was hier schon immer gelebt wird“, sagt Pfarrerin Caroline Peter. Die Evangelische Kirchengemeinde Langendreer beteiligt sich an der Initiative „Evangelischer Friedhof – Ort der Hoffnung“ der evangelischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen.

Mit neuen Schildern an den Eingängen des evangelischen Friedhofs an der Hauptstraße und am Gebäude der Friedhofsverwaltung wird dies seit kurzer Zeit auch deutlich.

.„Der Friedhof ist Ausdruck unserer christlichen Auferstehungshoffnung. Das war auch schon immer so“, erklärt Pfarrer Jörg-Martin Höner. Die Hoffnung auf die Auferstehung ist der Grund für die Kirche, Verstorbene würdevoll zu bestatten.

Bochum: Keine anonymen Bestattungen auf konfessionellen Friedhöfen

„Dazu gehört auch, dass es bei uns keine anonymen Beerdigungen gibt. Keiner geht hier verloren.“ Auf dem Rasengräberfeld werden die Gräber nach einiger Zeit eingeebnet, und Rasen wird eingesät. Die Namen der Verstorbenen werden auf einem zentralen Denkmal eingemeißelt. Auch über die Beerdigung hinaus werde in der Gemeinde an die Verstorbenen erinnert.

„Nicht nur am Ewigkeitssonntag, sondern drei Mal im Jahr feiern wir hier Gedenkgottesdienste“, erzählt Caroline Peter. Die Pfarrerinnen und Pfarrer der Gemeinde stehen außerdem jederzeit als Ansprechpersonen zur Verfügung und begleiten trauernde Angehörige. Der Dienst an den Verstorbenen sei ureigenste Aufgabe der Kirche für alle, ob Geistliche oder Angestellten auf dem Friedhof.

Ansprechpartner vor Ort

„Wir haben einen festen Personalbestand und es sind immer Ansprechpartner für die Besucher direkt auf dem Friedhof“, erklärt der stellvertretende Friedhofsverwalter Horst Haase. Natürlich beobachte die Kirchengemeinde auch den Wandel in der Bestattungskultur aufmerksam.

„Uns war es deshalb wichtig, durch die Teilnahme an der Kampagne noch einmal ein besonderes Zeichen zu setzen“, beschreibt Caroline Peter, „ein öffentliches Zeichen, dass auf dem Friedhof nicht nur Tod und Trauer Platz haben, sondern auch die Hoffnung und die Erinnerung an geliebte Menschen“. Weitere Informationen: 0234 286938, verwaltung@ev-friedhof.de.

