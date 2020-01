Bochum. Kurse für Eltern und Kinder, Kulturelles und Aktionstage stehen im ersten Halbjahr 2020 auf dem Programm der evangelischen Kirche in Bochum.

Bochum: Evangelische Kirche stellt Halbjahresprogramm vor

Die evangelische Kirche in Bochum hat ihr Programm für das erste Halbjahr des Jahres 2020 bekannt gegeben. Sie setzt auf die Stärkung elterlicher Kompetenzen und bietet Familien ein Programm, das die wirklichen Kernthemen von Erziehung und Begleitung von Kindern im Alltag bedient.

Neben den Kursen „Starke Eltern – starke Kinder“, „Starke Großeltern – starke Kinder“ und unterschiedlichen Spielgruppen geht es im Programm um den Umgang mit herausfordernden Trotzphasen und Pubertät, die Vorbereitung auf die Schule, die Begleitung durch die Schule und mediale Erziehung. Dabei gehe es auf erlebnispädagogische Entdeckungsreise raus in die Natur, die Isenburg in Hattingen wird erkundet, zudem finden Vater-Kind-Aktivitäten und verschiedene Aktionstage statt. Außerdem gibt es verschiedene Sprachkurse, eine Kooperation mit dem Bergbaumuseum und Kulturveranstaltungen wie das Familienkonzert mit Heiko Fänger in der Christuskirche am 14. Juni.

Programmheft liegt in den Büros der evangelischen Kirchengemeinde in Bochum aus

Anmeldungen und Fragen zu den Kursen, Seminaren und Einzelveranstaltungen für die Erwachsenenbildung unter Tel. 0234 / 96 29 04-662 oder für die Familienbildung unter 0234 / 96 29 04 -39/ -37. Das Programmheft liegt in den Büros der Evangelischen Kirchengemeinden, den Bürgerbüros aus und ist hier aufrufbar.

