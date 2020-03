Bochum: Evangelische Kirche lädt zur Andacht im Netz

Bochum. Unter dem Motto „Schalt AiN“ lädt die Evangelische Kirche in Bochum am Sonntag, 10 Uhr, zu einer Andacht im Netz mit Superintendent Hagmann ein.

Mit einer Andacht im Netz (AiN) reagiert die Evangelische Kirche in Bochum auf die Corona-Krise und die Absage der traditionellen Gottesdienste. Premiere von „Schalt AiN“ ist am kommenden Sonntag (22.3.) um 10 Uhr.

„Mit einem modern gestalteten Kurzgottesdienst aus der St. Vinzentius-Kirche in Harpen wollen wir einen Moment der Gemeinschaft schaffen, auch wenn wir räumlich getrennt sind“, kündigt Superintendent Gerald Hagmann an. Gestaltet wird die Andacht vom Komma-Team, das regelmäßig Gottesdienste für die Generation 20+ in der Rotunde veranstaltet. Nachdenkliches steuert Superintendent Hagmann bei.

Sehen und hören können Interessierte „Schalt AiN“ auf der Facebook-Seite der Evangelischen Kirche in Bochum, über die Homepage www.kirchenkreis-bochum.de und bei Instagram auf komma_bochum. Daneben ist die Evangelische Kirche in Bochum weiterhin mit traditionellen und modernen Angeboten in der Mitte Bochums präsent, um den Menschen in dieser bedrückenden Situation einen Raum und Rahmen für Gedanken, Sorgen und Ängste zu bieten, wie Hagmann betont.

Offene Kirche und stelle Gebetszeiten

Dazu gehören u.a. offene Kirchen und stille Gebetszeiten . Auch die Pfarrerinnen und Pfarrer sind jederzeit telefonisch erreichbar und ansprechbar. Die ökumenische Telefon-Seelsorge in Bochum ist zudem rund um die Uhr unter den Rufnummern 0800/111 0 111 bzw. 0800/111 0 222 oder im Internet unter online.telefonseelsorge.de zu erreichen.

