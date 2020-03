Bochum: Evangelische Gemeinden behalten Gottesdienste bei

Trotz vieler Corona-Absagen in Bochum: Die evangelische Kirchengemeinde Altenbochum-Laer will in der Lukaskirche weiterhin Gottesdienste feiern.

Bochum. Auch die evangelischen Gemeinden sagen aufgrund des Coronavirus viele Veranstaltungen ab. Doch ihre Gottesdienste wollen sie weiter feiern.

Die evangelische Kirchengemeinde Altenbochum-Laer sagt vorerst alle Gemeindeveranstaltungen ab und setzt Gruppentreffen bis einschließlich 5. April aus. Die Gottesdienste sollen weiterhin stattfinden, allerdings ausschließlich in der großräumigen Lukaskirche.

In Eppendorf werden die Gemeindehäuser Jochen-Klepper-Haus und In der Rohde sowie das Kinder- und Jugendhaus vorläufig bis zum 5. April geschlossen. In Grumme an der Johanneskirche wird eine Sonderveranstaltung mit dem Fanbeauftragten des VfL Bochum und ein Konzert gestrichen. Die geplante Premiere der „Chaoskirche“ in der Pauluskirche in der Innenstadt am Samstag, 14. März, wird verschoben.

In Linden sind alle Gruppenveranstaltungen im Gemeindehaus an der Lindener Straße abgesagt. In Querenburg wird das für Samstag geplante Konzert und die Bibelwochen in der zweiten Märzhälfte abgesagt. Auch Kleinkinder-Gottesdienste entfallen.

In Stiepel entfällt die Aufführung des Kindermusicals am Sonntag sowie die Konfirmanden-Fahrt in einer Woche. In Weitmar schließt das Matthäushaus mit dem Kinder- und Jugendfreizeitzentrum bis zum 5. April sowie das Gemeindehaus. Das „Handauflegen“ am 3. April in der Pauluskirche entfällt aus sowie die ökumenische Gedenkfeier für Unbedachte am 31. März. Letztere soll im Mai nachgeholt werden.

Auch die Krankenhaus-Seelsorge hat alle Gottesdienste in den Kliniken abgesagt.