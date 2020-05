Bochum: Europabanner für Technische Hochschule Georg Agricol

Bochum. Die Technische Hochschule Georg Agricola aus Bochum wurde mit dem Europabanner ausgezeichnet. Die Auszeichnung gibt es schon seit 20 Jahren.

Die Europa-Union Bochum hat der Technische Hochschule Georg Agricola (THGA) das Europabanner verliehen. Mit dem Banner zeichnet die Europa-Union in jedem Jahr eine Bildungseinrichtung aus, die sich in besonderem Maß um Europa verdient gemacht hat.

Als erste deutsche Hochschule ist die THGA Mitglied in der Engineers Europe Advisory Group des europäischen Ingenieurdachverbandes Fenai. Sie bietet außerdem eine deutschlandweiteinzigartige Möglichkeit für Studierende den Titel EUR-Ing. direkt im Anschluss an ein berufsbegleitendes Masterstudium zu erwerben.

Europabanner gibt es in Bochum seit über 20 Jahren

„Die THGA stellt ihre breitgefächerten Arbeiten zur Bergbauforschung stets in einen europäischen Kontext“, betonen die Vorsitzenden der Europa-Union Bochum, Prof. Dr. Jürgen Mittag und Lothar Gräfingholt. . Das spiegelt sich unter anderem in Publikationen und Projekten der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch in der Teilnahme am Erasmus+ Programm der Europäischen Union wider.

Die Europa-Union Bochum verleiht als überparteiliche Organisation das Europabanner seit über 20 Jahren. Bisherige Bannerträger sind Grund-, Haupt- und Realschulen, Gymnasien und der Master-Studiengang ECUE der Ruhr-Universität.

