Bochum: Es gibt immer weniger Sekundar- und Hauptschüler

Bochum. Die Zahl der Haupt- und Sekundarschüler in Bochum sinkt. Die meisten Schülerinnen und Schüler besuchen ein Gymnasium, gefolgt von Gesamtschulen.

Die Zahl der Sekundar- und Hauptschüler in Bochum ist in diesem Jahr deutlich gesunken. 845 besuchen die Sekundar- (-8,7 Prozent), 830 eine Hauptschule (-4,7 Prozent). Das teilt Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mit. Am beliebtesten sind weiterhin die Gymnasien, gefolgt von den Gesamtschulen.

Insgesamt gibt es in Bochum 36.270 Schülerinnen und Schüler in 1320 Klassen. Die meisten davon besuchen eine Grundschule (11.585). Die Zahl der Gymnasiasten in Bochum ist in Vergleich zum vorherigen Schuljahr leicht gewachsen – um 1,7 Prozent auf 8535. An den Gesamtschulen gibt es 7170 Schülerinnen und Schüler (-0,9 Prozent). 3265 Jungen und Mädchen gehen auf eine Realschule in Bochum (0,7 Prozent).

In NRW gibt es immer weniger Hauptschüler

NRW-weit ist der Trend, dass es immer weniger Hauptschülerinnen und Hauptschüler gibt, noch deutlicher: Die Zahl sinkt um 8,4 Prozent. Zuwächse verzeichneten landesweit vor allem die Gesamtschulen (+3 Prozent). Von den weiterführenden Schulen haben auch hier die Gymnasien – wie in den Vorjahren – die meisten Schüler.

