Bochum-Hamme. Kita-Leiterin Ute Reddig von der Evangelischen Kita Gethsemane in Bochum-Hamme geht nach 45 Dienstjahren als Erzieherin in den Ruhestand.

Bochum: Erzieherin nimmt Abschied von der Kindertagesstätte

Ute Reddig (65), die langjährige Leiterin der Evangelischen Kindertagesstätte Gethsemane, setzt sich stets für andere Menschen ein. Ob hilfreiche Bildungsangebote für den Nachwuchs oder bessere Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen in den Tagesstätten, verankert im Kinderbildungsgesetz des Landes: Reddig kämpfte dafür mit viel Elan pädagogisch und politisch über viele Jahre.

Nun stand sie selbst im Mittelpunkt. Nach gut 45 Dienstjahren als Erzieherin - davon 35 Jahre als Kita-Leiterin - ging sie in den Ruhestand. Gut 250 Besucher begleiteten sie in der Gethsemane-Kirche am Sonntag in Hamme und schenkten ihr stehende Ovationen. Und das gleich zwei Mal: Nach der offiziellen Verabschiedung im Gottesdienst und anschließend noch einmal.

Tränen der Rührung

Das erzeugte Tränen der Rührung. Der Dank für den langjährigen Einsatz von Ute Reddig stand somit im Mittelpunkt der Veranstaltung im geistlichen Rahmen. 30 Kinder der Tagesstätte sowie deren Erzieherinnen machten den Auftakt. Sie überreichten der 65-Jährigen „Perlen des Glaubens“ genau in der Form, wie über Jahre die religionspädagogische Begleitung des Nachwuchses in der Einrichtung stattfand.

Bochum Sprecherin des Leitungsgremiums Ute Reddig wurde 1954 geboren. Sie wuchs in Hamme auf. Von 1973 bis 75 machte sie in Wanne-Eickel eine Ausbildung zur Erzieherin. Im Kindergarten der Ev. Gemeinde Hamme - später Ev. Kindertagesstätte Gethsemane - war sie anschließend über 45 Jahre tätig. 1976 übernahm sie dort die stellvertretende Leitung. Ab 1985 wurde sie Leiterin. Ihre erste Kindertagesstätte - ein Flachbau hinter der Kirche am Amtsplatz - wurde 1975 eingeweiht. Asbestprobleme am Bau führten zur heutigen Kindertagesstätte (Dorstener Straße). Die Einweihung war 1997. Mit der Gründung der Ev. Kindergartengemeinschaft im Kirchenkreis Bochum (43 Kitas) in 2009 übernahm sie die Aufgabe als Sprecherin des Leitungsgremiums. Die Reform des NRW-Kinderbildungsgesetzes war ihr öffentliches Thema.

Dabei gab es viele gute Wünsche für den Ruhestand. „Du hast maßgeblich dafür gesorgt, dass aus einem evangelischen Kindergarten eine Kindertagesstätte wurde, die moderne Standards bietet“, betonte Gemeindepfarrerin Diana Klöpper. Deutlich machte sie dabei, dass Ute Reddig diesen Einsatz nicht nur für ihre Einrichtung als Ort der Gemeinde leistete, sondern auch auf der kommunalen und der landespolitischen Ebene.

Dank der Kolleginnen

„Gleichwohl bist Du immer Pädagogin geblieben, die sich um die Kinder, deren Belange sowie um die Eltern kümmerte“, so die Pfarrerin weiter. Ein besonderes Dankeschön hielten die Kolleginnen aus den 43 Evangelischen Kindertagesstätten in der Stadt bereit. Mit dem extra für Reddig komponierten Lied „Wir wollen Danke sagen“ verabschiedeten sie ihre Wegbegleiterin.

Grußworte rundeten die Abschiedsfeier ab. Superintendent Gerald Hagmann nannte die Jubilarin nach 45 Dienstjahren und dank ihres Einsatzes eine „Institution“ für Kinder und Eltern im Stadtteil, die Evangelische Kindergartengemeinschaft (Träger der Tagesstätten) und den Kirchenkreis.

Offenes Ohr auch für die Eltern

„Sie haben unseren Kindern Geborgenheit gegeben und stets ein offenes Ohr für uns Eltern gehabt“, erklärte Elternrätin Annika Sahin. Am Ende hatte Ute Reddig selbst das Wort. „Mit über 45 Jahren in der Kindertagesstätte habe ich die meiste Zeit meines Lebens hier verbracht, und die Kinder mit ihrer Lebensfreude standen stets im Mittelpunkt“, betonte sie.

Deshalb dankte sie zuerst ihrem Team für die langjährige Zusammenarbeit. Den Kolleginnen aus den anderen Kindertagesstätten rief sie zu: „Gemeinsam gelang es uns, die erzieherische Qualität in unsere Einrichtungen zu verbessern.“