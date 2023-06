Erzbischof Georg Gänswein hielt das Hochamt bei der Wallfahrt der Eichsfelder am Kloster in Bochum-Stiepel.

Tradition Bochum: Erzbischof predigt bei der 100. Wallfahrt am Kloster

Bochum-Stiepel. Bei der 100. Wallfahrt der Eichsfelder zum Kloster St. Marien in Bochum-Stiepel hielt Erzbischof Georg Gänswein aus Rom das Festhochamt im Freien

Ein besonderes Wallfahrtsjubiläum galt es am Kloster Stiepel zu begehen: Seit 100 Jahren pilgern die Eichsfelder zum Marien-Wallfahrtsort im Bistum. Besonderer Gast war Erzbischof Georg Gänswein aus Rom als Zelebrant und Prediger beim Hochamt am Freialtar.

Der Erzbischof ist Präfekt des Päpstlichen Hauses und langjähriger Privatsekretär von Papst Benedikt XVI..

Christian Herker, Sprecher der Eichsfelder Vereine, erzählt: „Allen Eichsfeldern wird der Besuch des deutschen Papstes Benedikt XVI. auf dem Eichsfeld und die Marienvesper 2011 am Marienwallfahrtsort Etzelbach in Erinnerung sein. Durch den Besuch von Erzbischof Gänswein in Bochum sind die Eichsfelder besonders mit dem kürzlich verstorbenen Pontifex verbunden.“

Der Erzbischof hatte nur wenige Tage nach seinem Kondolenzschreiben zum Tod von Papst Benedikt die Einladung angenommen.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum