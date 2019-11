Mehr als 8000 Aktivisten demonstrierten im September in Bochum gegen den Klimawandel. Dies war die bislang größte FFF-Demo in unserer Stadt.

Bochum. Verschiedene Aktionen finden Freitag, 29. November, in Bochum anlässlich des Klimastreiks statt. In Bochum geht’s um 12 Uhr am Springerplatz los.

Bochum erwartet erneut große Demo gegen den Klimawandel

Weltweit wird für Freitag, 29. November, wieder zu Klimastreiks sowie Aktionen des zivilen Ungehorsams aufgerufen. Allein in über 450 Städten in Deutschland, darunter auch in Bochum, kommt es daher zu verschiedenen Demonstrationen. Am Freitag vor der Klimakonferenz in Madrid fordern die Aktivisten von „Fridays for Future“ (FFF) eine Neuauflage des ihrer Darstellung nach bisher unzureichenden Klimapakets der Großen Koalition, welches die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens sicherstellt.

Aktionsnetzwerk ist neu gegründet

In Bochum lädt das Bündnis FFF und das neugegründete Aktions-Netzwerk „Bochum for Future“ zur Teilnahme am internationalen Klimastreik ein. Die Demonstration in Bochum wird um 12 Uhr am Springerplatz beginnen und am Rathaus vorbei durch die Innenstadt bis zum Hauptbahnhof führen. Die Demonstration steht unter dem Motto „Aktionstag für Klimagerechtigkeit – Globale Solidarität“.

Ziel der Aktion ist es, im Vorfeld der UN-Klimakonferenz in Madrid auf die Dringlichkeit wirksamen Klimaschutzes aufmerksam zu machen. Ziel der Bewegung ist die Begrenzung der Erderwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius. Dabei steht auch die Bundespolitik im Fokus: nach Ansicht der Wissenschaft ist das zuletzt vorgestellte Klimapaket völlig unzureichend, um die Pariser Klimaschutzziele einzuhalten.

In den letzten Wochen haben sich über 20 Bochumer Gruppen, Initiativen und Vereine zum Aktions-Netzwerk „Bochum for Future“ zusammengeschlossen, um in Bochum mit gemeinsamen Aktionen globale Klimagerechtigkeit zu fordern, sowie Maßnahmen anlässlich des ausgerufenen Klimanotstandes zu beschließen.