Bochum: Erster ökumenischer Stadtkirchentag wird verschoben

Bochum. Wegen der Corona-Pandemie wird der erste ökumenische Stadtkirchentag auf nächstes Jahr verschoben. Organisatoren haben viele Ideen gesammelt.

Aufgrund der immer noch unsicheren Corona-Situation haben sich die katholische und die evangelische Kirche in Bochum dazu entschlossen, den ursprünglich für dieses Jahr geplanten ersten ökumenischen Stadtkirchentag für Bochum auf das kommende Jahr zu verschieben.

Gemeinsamt mit Bo Marketing geplant

Hintergrund ist die Entscheidung der Stadt Bochum, das für diesen Tag geplante „Stadtpicknick“ ebenfalls zu verschieben. Die Kirchen in Bochum wollen mit dem Ökumenischen Stadtkirchentag unter dem Motto „Kirche findet Stadt“ ein Zeichen der Verbundenheit setzen und mit den Menschen in der Stadt ins Gespräch kommen. In Kooperation mit der Stadt und der Bochum Marketing GmbH sollte der Stadtkirchentag“ ursprünglich mit dem „Stadtpicknick“ anlässlich der „700 Jahre“-Feier verbunden werden.

Es hat schon etliche Anmeldungen gegeben

Das Organisationsteam aus Vertretern des Arbeitskreises Christlicher Kirchen (ACK) sowie der evangelischen Kirche in Bochum und der katholischen Kirche in Bochum und Wattenscheid hat bereits viele Anmeldungen und Ideen für den ersten Ökumenischen Stadtkirchentag erhalten. „All das soll auch weiterhin Bestand haben“, betonen Superintendent Gerald Hagmann und Stadtdechant Pastor Michael Kemper. „Wir setzen die Planungen fort und freuen uns darauf, 2022 erstmals den Ökumenischen Stadtkirchentag durchzuführen.“ Gemeinsam mit dem ACK Bochum-Vorsitzenden Bernd Hauschild verantworten sie das Fest rund um die Christuskirche.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum