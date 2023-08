Bochum: Erneute Spendenaktion für Flüchtlinge in Frankreich

Bochum. Der Bochumer Verein „Das Kollektiv“ ruft erneut zu Sachspenden für die Flüchtlinge in Nordfrankreich auf. Gesammelt wird an der Rottstraße.

Der Bochumer Verein „Das Kollektiv“ startet eine weitere Hilfsaktion für die Flüchtlinge in Nordfrankreich. Ab Donnerstag (17. August) wird um Sachspenden für Frauen und Kinder u.a. aus Syrien und Afghanistan gebeten.

„Derzeit gibt es kaum Öffentlichkeit für die Menschen auf der Flucht in Calais und Umgebung“, berichtet „Kollektiv“-Aktivistin Judith Büthe. Dabei befänden sich nach wie vor Hunderte Geflüchtete in notdürftig errichteten Lagern. Ihr Ziel: Großbritannien. „Währenddessen gehen die Räumungen durch die französische Polizei weiter. In Abständen von zwei bis drei Tagen werden systematisch Camps aufgelöst, ohne eine Alternative für Schutzsuchende zu schaffen“, so das „Kollektiv“.

Sammlung startet am Donnerstag an der Rottstraße

Betroffen seien immer mehr Frauen mit ihren Babys und Kindern. „Eine unserer Partnerorganisationen vor Ort, das Refugee Women’s Centre (RWC), hat eine Sporthalle in Calais angemietet, in der ein Schutzraum und Hygieneräume sowie eine Beratung für alleinstehende Frauen und ihre Kinder eingerichtet werden“, schildert Judith Büthe.

Das Hilfsprojekt erfährt Unterstützung in Bochum: Von Donnerstag bis Samstag (17. bis 19. August) sowie am 24., 25. und 26. August jeweils von 11 bis 15 Uhr werden in den Räumen des Deutsch-Afrikanischen Ruhr-Forums (DARF) an der Rottstraße 31 Sachspenden entgegengenommen.

Für Frauen und Kinder werden Unterwäsche und Socken benötigt

Benötigt werden Unterwäsche und Socken für Frauen und Kinder (hier ausschließlich Neuware), für Frauen zudem Regenjacken und Jogger/Jogginghosen, für Kinder Hosen, Jogginghosen, Pullover und Regenjacken. Dankbar sind die Helfer auch für Schlafsäcke, Deodorant, Shampoo, Duschgel, Körperlotion, Gesichtscreme und Kämme (neu).

„Die Spenden werden von uns sortiert und nach Calais gebracht. Mit dem RWC kümmern wir uns vor Ort um die Verteilung“, kündigt der Verein an. In die Hilfsaktion fließen die 1000 Euro ein, die im Juni bei der Messe „Weine vor Freude“ in der Rotunde für das „Kollektiv“ gespendet wurden.

