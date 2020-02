Erneut ist in Bochum ein Auto ausgebrannt. Die Ursache des Feuers in der Nacht zum Montag steht bislang nicht fest.

Feuer Bochum: Erneut brennt nachts ein Auto in Wattenscheid

Bochum. Polizei und Feuerwehr löschten in der Nacht zum Montag ein brennendes Auto in Bochum-Wattenscheid. Die Ursache für das Feuer ist nicht bekannt.

Erneut brannte nachts ein Auto in Wattenscheid. Löschversuche der alarmierten Polizei blieben erfolglos. Die herbeigerufene Feuerwehr hatte den Brand aber schnell im Griff.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ging die Nachricht auf den brennenden Renault an der Gelsenkirchener Straße 37 in Leithe um 2.37 Uhr auf der Wache in. Wenig später war ein Streifenwagen vor Ort.

Polizei geht mit Feuerlöscher gegen die Flammen im Pkw vor

Obwohl die Polizisten versuchten, die Flammen im Inneren des Wagens mit einem Feuerlöscher zu löschen, konnten sie den Totalschaden des Wagens nicht mehr verhindern. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte den Brand dann vollständig. Zwei Löschfahrzeuge aus Wattenscheid waren vor Ort. Um kurz nach drei Uhr war der Einsatz beendet.

Die Ursache des Brandes steht bislang nicht fest. Sowohl eine Brandstiftung als auch ein technischer Defekt könnten für das Feuer in Frage kommen. Das Fahrzeug wurde daher sichergestellt und wird in den kommenden Tagen auf Spuren untersucht.

Mehrere Pkw-Brände im Januar

Bereits im Januar hatten in Wattenscheid auffällig oft Autos in Flammen gestanden. Während die Polizei bei den vergangenen Fällen von Brandstiftung ausgeht, müsste dies bei dem Brand von Montag erst einmal nachgewiesen werden.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/ 909G4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.