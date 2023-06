Bochum: Erneuerung der Gleise - Auswirkungen auf Bahnverkehr

Bochum/Essen. In den Sommerferien erneuert die Deutsche Bahn die Gleise zwischen Bochum und Essen. Das hat Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr.

Die Deutsche Bahn nutzt die Sommerferien, um ihre Infrastruktur zu erneuern. Zwischen dem 30. Juni und dem 26. Juli werden mehr als zehn Kilometer Schiene zwischen Bochum und Essen umgebaut, teilt die Deutsche Bahn mit. In diesem Zeitraum werden rund 3700 Tonnen Schotter und mehr als 8400 Schwellen ausgetauscht. Für die Maßnahme investiert das Unternehmen rund 4,7 Millionen Euro.

Die Baumaßnahmen führen zu Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr. Die Züge des RE 6 werden zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Essen Hauptbahnhof umgeleitet, sodass die Halte Bochum Hauptbahnhof und Wattenscheid Bahnhof entfallen. Ersatzweise halten die Züge in Herne und Gelsenkirchen. Der RE 16 wird auf der Strecke zwischen Hagen und Essen Hauptbahnhof von einem Schnellbus ohne Zwischenhalte ersetzt. Statt der Linie RB 40 fahren ersatzweise Busse zwischen Bochum und Essen Hauptbahnhof mit allen Halten. Die Linien RE 1, RE 11, und S 1 fahren ohne Einschränkungen.

Lesen Sie auch:Fahrplanwechsel der Bogestra: Die wichtigsten Änderungen

Mehrere Fernverkehrszüge entfallen in Bochum und Essen

Auch der Fernverkehr werde durch die Maßnahmen beeinträchtigt. Die Züge in und aus Richtung München sowie in und aus Richtung Gera/Dresden halten in diesem Zeitraum nicht am Bochumer Hauptbahnhof. Weitere Züge werden zwischen Dortmund und Essen sowie Dortmund und Köln umgeleitet, weswegen diese nicht in Bochum, Essen, Duisburg, Düsseldorf Flughafen und Düsseldorf halten. Vor allem in Dortmund werde es zu veränderten Abfahrts- und Ankunftszeiten von rund zehn Minuten kommen.

Die Fahrplanänderungen können Fahrgäste den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn und Aushängen auf den Bahnsteigen entnehmen. Außerdem können Reisende die Informationen im Internet unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw, zuginfo.nrw und über die App „DB Bauarbeiten“ einsehen.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum