Kundgebung Bochum: Erinnerung an Bomben und Protest gegen Nato-Agentur

Bochum. Erinnerung an 4. November 1944 und Protest gegen Nato-Agentur in Bochum. Die Kundgebung findet auf dem Dr.-Ruer-Platz statt.

Eine Kundgebung des Bochumer Friedensplenums findet am Freitag (5.11.) um 17 Uhr auf dem Dr.-Ruer-Platz statt. Damit wird an die Bombardierung der Bochumer Innenstadt im November 1944 erinnert. Außerdem richtet sich die Demo gegen die Planungen der Stadt, auf dem ehemaligen Opel Gelände in Laer die Nato-Agentur für Kommunikation und Information (NCIA) anzusiedeln.

Erinnerung an die Bombardierung Bochums

Diese NATO-Einrichtung diene, so das Friedensplenum, nicht nur der Abwehr von Cyberangriffen, sondern nehme auch eine Schlüsselstellung in der Cyberkriegsführung ein. Der 5. November wurde als Tag der Kundgebung gewählt, weil er an den 4. November 1944 erinnern soll, als ein britischer Bombenangriff die Bochumer Innenstadt dem Erdboden gleich machte. Bochum war eine Rüstungsschmiede des deutschen Angriffskrieges. Die Kundgebung wird vom Bochumer Friedensplenum und von der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG-VK) organisiert.

Im Anschluss an die Kundgebung findet um 19 Uhr im Verdi-Gebäude eine Informations- und Diskussion mit Informationsveranstaltung mit Christoph Marischka (Informationsstelle Militarisierung Tübingen) statt. Thema: Die strategische Bedeutung der Aufrüstung für den Cyberkrieg.

