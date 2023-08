Bochum erhält eine neue Hochschule: Der Zeitplan, die Kosten

Bochum. Bochum bekommt eine neue Hochschule mit einzigartigem Konzept. Der Startschuss für einen Neubau ist nun gefallen. Was bisher bekannt ist.

Jetzt ist es offiziell: Bochum bekommt eine neue Hochschule. Voraussichtlich zum Wintersemester 2026/2027 finden erstmals Vorlesungen in der „Hochschule für Kirchenmusik“ statt. Das teilt das Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) mit.

Ende der vergangenen Woche habe die Kirchenleitung beschlossen, den Hochschulneubau in Bochum zu errichten. „Darin werden die beiden Studienzweige der klassischen Kirchenmusik, die seit vielen Jahren in Herford gelehrt wird, und der kirchlichen Popularmusik, die Studierende bislang in Witten lernen können, in einer gemeinsamen kirchlichen Musikhochschule zusammengeführt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Schon im vergangenen Jahr hatte sich die Kirchenleitung grundsätzlich für das Hochschulprojekt ausgesprochen und sich auf Bochum als möglichen Standort festgelegt. Anfang dieses Jahres gab sie die Projektplanung in Auftrag. Das maximale Budget: 14,2 Millionen Euro.

Neue Hochschule in Bochum bietet Platz für rund 40 Studierende

Die neue Hochschule für Kirchenmusik wird laut EKvW in Bochum am Campus der Evangelischen Hochschule an der Immanuel-Kant-Straße in Altenbochum entstehen. „Auf drei Etagen bietet sie in Räumen mit anspruchsvoller Akustik und ansprechender Gestaltung Studienmöglichkeiten für jeweils rund 40 Studierende“, so die Pressestelle.

Dass in Bochum künftig klassische und populäre Kirchenmusik gemeinsam gelehrt wird, sei einzigartig in der deutschen Kirchenmusiklandschaft. Hochschulrektor Jochen Kaiser verspricht sich davon eine gegenseitige künstlerische Inspiration beider Studienrichtungen. Er hatte im Frühjahr das Amt als Hochschulrektor übernommen mit dem Ziel, die bisher parallel laufenden Kirchenmusik-Studienfächer räumlich und konzeptionell zusammenzuführen.

