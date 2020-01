Bochum. Die Gruppe „Thealozzis Kinder“ lädt zur Premiere ins Kulturhaus Thealozzi in Bochum ein. In ihrem neuen Stück geht es um das Thema „Anstand“.

Bochum: Ensemble „Thealozzis Kinder“ lädt zur Premiere ein

Eine „Theaterdemo über einen verstaubten Begriff“ verspricht die Aufführung „Der Aufstand der Anständigen“, die am Sonntag im Kulturhaus Thealozzi präsentiert wird.

Die bereits siebte Produktion in Bochum

Es ist die mittlerweile siebte Produktion der jungen Theatergruppe „Thealozzis Kinder“. In dem Stück geht es um die Frage, was es für jeden einzelnen bedeutet, wenn Lüge, Rücksichtslosigkeit und Niedertracht zu Macht führen und sich im Alltagsleben mehr und mehr durchsetzen.

Ein interessantes Problem wird erörtert: Erfährt „Anstand“ in Zeiten lebendiger Debatten über Kinderrechte und „Fridays for Future“ nicht eigentlich eine Verschiebung seiner Bedeutung? Denn üblicherweise wird der Begriff mit Gehorsamkeit und Regelbefolgung verbunden, aber plötzlich rückt „Anstand“ eher in die Nähe des zivilen Ungehorsams. Was also heißt in der heutigen Zeit, anständig zu leben?

Dieser Frage geht die von Schauspieler und Regisseur Giampiero Piria betreute Aufführung nach.

Hier gibt’s Karten:

Sonntag, 25. Januar, 18 Uhr, Kulturhaus Thealozzi, Pestalozzistraße 21, Eintritt 10/erm. 5 Euro. Kartenreservierung: 0234/17 590

