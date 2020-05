Bochum: Elfriede Jelinek schreibt Stück fürs Schauspielhaus

Bochum. Die Nobelpreisträgerin beteiligt sich an der Reihe „Bochumer Short Cuts”. Aus 14 Texten werden Kurzfilme gedreht, die ab Dienstag online gehen.

Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek schreibt ein kleines Stück fürs Bochumer Schauspielhaus: Mit dieser Nachricht überrascht das Theater seine Besucher, die wegen der Corona-Pandemie weiterhin auf den regulären Spielbetrieb verzichten müssen.

Der Monolog trägt den Titel „Niemandeland“, gespielt wird er von der preisgekrönten Schauspielerin Sandra Hüller. Aufgeführt wird das kurze Drama allerdings nur online: Jelineks Text ist Teil der neuen Reihe „Bochumer Short Cuts”, mit der das Schauspielhaus die Zeit bis zum Wiederbeginn überbrücken möchte.

Dafür hat das Theater 14 teils namhafte Dramatiker beauftragt, szenische Miniaturen für das Ensemble zu schreiben. Neben Jelinek sind dies u.a. Sibylle Berg, Roland Schimmelpfennig und Thomas Köck. All die kleinen Uraufführungen sollen in den kommenden Wochen online auf der Website sowie auf den Social-Media-Kanälen des Schauspielhauses veröffentlicht werden: „Entstanden sind wundersame und verstörende, groteske und zarte Texte, die von Einsamkeit, Erinnerungen, von den vergessenen Geflüchteten und abwesenden Propheten handeln“, so teilt es das Theater mit.

Aus diesen Texten wurden Kurzfilme gedreht, die das Ensemble auf Wiesen und Bürgersteigen, in Küchen, Badewannen und im leeren Theater zeigt. „Ein schillerndes Wimmelbild unserer Zeit“, verspricht das Schauspielhaus.

Der erste Teil geht am Dienstag, 19. Mai, online auf www.schauspielhausbochum.de