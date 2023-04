Bochum: Elektro-Musiker spielt in Zeche – Vorverkauf startet

Bochum. Ein erfolgreicher Elektro-Musiker tritt im kommenden Jahr in der Zeche in Bochum auf. Karten für das Konzert gibt es bereits ab Mittwoch.

Musiker und Elektronik-Romantiker „Schiller“ tritt am 14. November 2024 in der Zeche in Bochum auf – bereits an diesem Mittwoch startet der Vorverkauf. Nach der Tour in größeren Arenen in diesem Jahr spielt der Musiker Christopher von Deylen dann in verschiedenen Clubs.

„Schiller“, dessen Stil als warme elektronische Musik bezeichnet werden kann, hat mittlerweile neun Nummer-1-Platzierungen und elf Top-10-Alben erreicht. Sein aktuelles Album nennt sich „Illuminate“, im kommenden Jahr geht der Musiker mit seinem neuen Programm „Wanderlust“ auf Tour – ein Reise durch 25 Jahre Musik von „Schiller“.

„Schiller“ tritt in Bochum auf: Vorverkauf ab Mittwoch

„Ich freue mich auf energiegeladene Abende in den schönsten Clubs und unvergessliche Momente mit einem fantastischen Publikum“, so von Deylen.

Karten gibt es Mittwoch, 26. April, 10 Uhr bei www.eventim.de und ab Freitag, 28. April, an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Informationen: schillermusic.com.

