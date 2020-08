Bochum: Eiskirch stellt seine Kampagne zur OB-Wahl vor

Thomas Eiskirch stellte seine Kampagne am Freitag auf dem Dach des Handelshofes in der Bochumer Innenstadt vor: V.l. Karsten Rudolph (Vors. SPD Bochum), Thea Jacobs (Vors. Grüne Bochum), Thomas Eiskirch (Oberbürgermeister der Stadt Bochum und Kandidat für die Wahl zum Oberbürgermeister) und Hans Bischoff (Vors. Grüne Bochum)

Bochum. Seine Kampagne als Oberbürgermeister-Kandidat für Bochum stellte Thomas Eiskirch jetzt vor. Er möchte am 13. September wiedergewählt werden.

Als Kandidat von SPD und Grünen stellte Thomas Eiskirch am Freitag (14.) seine Kampagne für die Oberbürgermeister-Wahl vor. Unterstützt von den beiden Vorsitzenden der Bochumer Grünen, Thea Jacobs und Hans Bischoff, sowie dem SPD-Vorsitzenden Karsten Rudolph erläuterte er seinen Wahlkampf für die nächsten vier Wochen bis zum Wahlsonntag am 13. September. Dabei hob Eiskirch hervor, dass diese Wahl aufgrund der Corona-Pandemie unter ganz besonderen Vorzeichen stattfinde, je nach Entwicklung sogar in den Hintergrund treten könne.

„Ich gehe dahin, wo die Leute sind“

Eiskirch will dabei sowohl an Werbe-Aktionen der Grünen als auch der SPD teilnehmen und dies, obwohl natürlich beide Parteien auch gegeneinander antreten. Dabei betont er, dass dieser Spagat gut gelinge. „Ich mache aber bei diesem Wahlkampf wesentlich weniger Termine als bei der vergangenen Wahl. Mein Prinzip bleibt: Ich gehe dahin, wo die Leute sind“, sagt Thomas Eiskirch. Sein Wahlkampfmotto: „Verantwortung tragen. Bochum gestalten.“ An rund 800 Standorten in der Stadt wurden jetzt sein Konterfei oder seine Kampagnen-Plakate aufgestellt, ohne Parteilogos aber mit roten oder grünen Unterlegungen.

