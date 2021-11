Bochum: Einschränkungen an der A 448 wegen Bohrarbeiten

Bochum. Autofahrer müssen in Bochum an der Universitätsstraße und auf der A 448 mit Einschränkungen rechnen. Dort wird ein Brückenneubau vorbereitet.

Zu Einschränkungen kommt es von Montag (29. November) an auf der A 448. Die Autobahn Westfalen führt an der Brücke Universitätsstraße Baugrundbohrungen durch, um den Neubau der Brücke vorzubereiten.

Auffahrt drei Tage lang gesperrt

In der Zeit von Montag, 5 Uhr, bis Mittwoch (1. Dezember) um 15 Uhr wird die Auffahrt von der Universitätsstraße auf die A 448 in Fahrtrichtung Witten gesperrt. Am Dienstag (30. November) von 8 Uhr an bis Donnerstag (2. Dezember) um 15 Uhr ist auch die Ausfahrt von der A 448 in Fahrtrichtung Witten auf die Universitätsstraße in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt.

Universitätsstraße ist auch betroffen

Der Verkehr auf der Brücke wird in dieser Zeit in Richtung Querenburg/Universität einspurig geführt. Von Donnerstag ab 6 Uhr bis Samstag (4. Dezember) um 15 Uhr wird die rechte Fahrspur der Universitätsstraße auf der Brücke in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt.

Darüber hinaus steht dem Verkehr auf der A 448 in der Zeit von Mittwoch ab 6 Uhr bis Freitag (3. Dezember) um 15 Uhr auf der A 448 in Höhe der Brücke in beiden Fahrtrichtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

