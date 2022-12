Bochum: Eine „etwas andere“ Weihnachtsparty am Imbuschplatz

Eine Weihnachtsparty der etwas anderen Art erlebt am Samstag, 3. Dezember, der Kortländer-Kiez auf dem Imbuschplatz in Bochum.

Bochum-Innenstadt. Rund um die Kofabrik am Imbuschplatz in Bochum findet ein „weihnachtliches Rendezvous der besonderen Art“ statt. Das erwartet die Besucher.

Kleine Aktionen in der Vorweihnachtszeit wurden rund um die Ko-Fabrik in den vergangenen Jahren regelmäßig veranstaltet. Doch jetzt kommt etwas Neues: eine Adventssause. Die Quartiershalle in der Ko-Fabrik und das Netzwerk rund um den Imbuschplatz präsentieren am Samstag, 3. Dezember, von 16 Uhr bis Mitternacht ein weihnachtliches Rendezvous der besonderen Art, mit Flohmarkt und Basar für Groß und Klein.

„Mit Musik, Konzert und fetziger Weihnachtsparty (DJ Indiana George, No Country for old Man, DJ Baloh), einem bunten Weihnachtsjahrmarkt und jeder Menge Mitmachaktionen, kulturelle Weihnachts-Überraschungs-Spaziergänge durchs Quartier und internationale Köstlichkeiten“, verrät Mitorganisator Hendrik Becker. Nicht zu vergessen: Theater, Basteln und Schminken speziell für die jungen Besucher. Der Eintritt ist frei.

