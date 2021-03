Bochum: Einbruch in Stiepel – Polizei sucht nach Zeugen

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Bochum-Stiepel am Samstagmorgen sucht die Polizei nach dem Täter-Duo.

Bochum. Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Bochum-Stiepel am Samstagmorgen sucht die Polizei nach dem Täter-Duo. So werden die beiden beschrieben.

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in eine Wohnung an den Henkenbergstraße in Stiepel nach den Tätern. Nach Angaben der Polizei hebelten zwei Täter am Samstagmorgen, 27. März, zwischen 8.25 und 8.50 Uhr das Fenster der Wohnung auf und durchsuchten die Räume. Die Einbrechen stahlen Schmuck. Eine Kamera filmte das Duo.

Die Polizei beschreibt den ersten Täter als männlich und schlank. Er habe eine rote Jacke, Jeans, beige Schuhe (vermutlich „Timberland“), eine schwarze Wollmütze und einen weißen Mundschutz getragen. Der zweite Täter soll weiblich und dunkel gekleidet gewesen sein. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 4135 (-4441 außerhalb der Dienstzeiten) um sachdienliche Hinweise.