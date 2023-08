In die Bochumer Jugendherberge an der Humboldtstraße wurde in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen.

Polizei Bochum: Einbruch in Jugendherberge – 25-jähriger gefasst

Bochum. Ein 25-jähriger Bochumer brach in der der Nacht zum Mittwoch in die Jugendherberge an der Humboldtstraße ein. Er wurde entdeckt und festgenommen.

Gefasst werden konnte ein Einbrecher, der am frühen Mittwochmorgen in die Jugendherberge an der Humboldtstraße eingestiegen war. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der 25-jährige Bochumer gegen 4.15 Uhr gewaltsam Zugang zu den Innenräumen verschafft.

Bevor er mit dem erbeuteten Bargeld flüchten konnte, wurde ein Angestellter auf den Einbrecher aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die Beamten waren schnell zur Stelle und nahmen den 25-Jährigen fest.

Einbruch in Jugendherberge: 25-Jähriger im Gewahrsam

„Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Bochumer ein offener Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen“, teilt die Kripo mit. Die Ermittlungen dauern an.

