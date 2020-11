Bochum: Einbruch in Haus - Polizei sucht „hübsche“ Täterin

Bochum. Nach einem Einbruch in ein Haus in Bochum-Weitmar sucht die Polizei nach den Tätern. Zeugen beschreiben zwei Männer und eine „hübsche“ Frau.

Die Polizei sucht nach zwei Männern und einer - laut Zeugen - hübschen Frau, die am Montagmittag, 23. November, in ein Mehrfamilienhaus in Bochum-Weitmar eingebrochen sind. Anwohner hatten die drei mutmaßlichen Täter gegen 12.20 Uhr bemerkt, als sie das Haus an der Weitmarer Straße, Ecke Brantropstraße verließen. Nur kurz drauf hätten die Anwohner festgestellt, dass ihre Wohnung aufgebrochen war.

Einbruch in Bochum - so werden die Täter beschrieben

Die Einbrecher hatten eine Geldkassette mit Bargeld und Schmuck gestohlen. Zeugen beschreiben die Tatverdächtigen wie folgt: Die Frau soll etwa 1,60 Meter groß sein, eine „moppelige“ Statur, dunkle Haare und dunkle Augen haben. Sie habe eine Corona-Maske, eine schwarze Stoffjacke, eine schwarze Stoffhose, schwarze Schuhe und eine schwarze Tasche getragen.

Die beiden anderen Tatverdächtigen seien beide männlich, 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Sie trugen beide Corona-Masken, schwarz-glitzernde Bomberjacken und dunkle Jeans. Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 bittet unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder 0234/909-4441 um Hinweise.

