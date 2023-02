Bochum: Einbruch in Handy-Geschäft auf der Kortumstraße

Nach einem Einbruch in ein Handygeschäft an der Kortumstraße 67 in Bochum sucht die Polizei Zeugen.

Bochum. Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Handy-Geschäft an der Kortumstraße in Bochum eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem Einbruch in ein Handy-Geschäft in der Fußgängerzone in Bochum sucht die Polizei Zeugen. Wie die Ermittler mitteilten, haben zwei bislang unbekannte Männer in der Nacht zu Mittwoch die Scheibe der Eingangstür zerstört und sind so in den Laden an der Kortumstraße 67 gelangt. Tatzeitpunkt: 3.45 Uhr.

Im Geschäft habe ein Alarm ausgelöst, daraufhin seien die Täter in unbekannte Richtung geflüchtet. Ob sie Beute gemacht haben und wenn ja, in welchem Wert, das sei aktuell noch offen, heißt es.

Die Kripo bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 0234/90 98 105 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum