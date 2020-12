Die Polizei in Bochum sucht nach den Tätern.

Polizei Bochum: Einbruch in Bank-Filiale scheitert - Täter gesucht

Bochum. Die Polizei sucht nach drei Männern. Sie sollen versucht haben, am Mittwochmorgen in eine Bankfiliale in der Bochumer Innenstadt einzubrechen.

Nach einem gescheiterten Einbruch in eine Bank-Filiale der „ReiseBank AG“ an der Grabenstraße 3 in der Bochumer Innenstadt sucht die Polizei nun nach den Tätern.

Drei Männer sollen gegen 0.20 Uhr am frühen Mittwochmorgen dort eine Scheibe zerstört haben und anschließend ohne Beute geflüchtet sein. „Ins Innere gelangten die Täter nach aktuellem Stand nicht“, so heißt es von der Polizei.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 bittet unter 0234/909-4135 oder 0234/909-4441 um Hinweise.

Mehr Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier!