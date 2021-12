In die Corona-Teststelle des DRK an der Holtbrügge in Bochum-Weitmar wurde über Nacht eingebrochen. Sie ist vorerst geschlossen.

Bochum-Weitmar. Das gab es wohl auch noch nicht: In die Corona-Teststelle des DRK in Bochum-Weitmar wurde eingebrochen. Der Betrieb dort ist vorerst geschlossen.

Das Corona-Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Bochum-Weitmar ist an diesem Freitag, 17. Dezember, geschlossen. Nicht etwa, weil jemand vom Personal erkrankt wäre. Nein, in die Teststelle an der Holtbrügge 8 wurde in der vergangenen Nacht eingebrochen.

Bochum: Einbruch – Corona-Teststelle vorerst geschlossen

Material und Ausstattung wurden geklaut und beschädigt, teilt das DRK mit. Daher sei das Team am heutigen Freitag vor allem damit beschäftigt, die Schäden zu beseitigen und das Testzentrum möglichst schnell wieder einsatzbereit zu machen.

Für alle, die einen Test benötigen, gibt es auf der Internetseite der Stadt Bochum eine Übersicht: https://www.bochum.de/Corona/Teststellen .

