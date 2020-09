Bochum: Einbrecher werfen Pflastersteine ins Schaufenster

Die Täter haben die Scheibe der Reinigung in Bochum mit Steinen eingeworfen.

Bochum. Einbrecher haben nachts mit Pflastersteinen das Fenster einer Reinigung in Bochum eingeworfen. In der Kasse fanden sie aber kein Geld.

Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag und Montag (13. und 14. September) in eine Reinigung an der Hattinger Straße in Bochum-Ehrenfeld eingebrochen. Lait Polizei haben sie zwischen 20 und 5.50 Uhr mit zwei Pflastersteinen das Schaufenster eingeschlagen und dann die Kasse durchsucht. Nach aktuellem Ermittlungsstand erlangten sie aber keine Beute.

Polizei Bochum bittet um Hinweise

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8210 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

