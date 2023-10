Bochum: Einbrecher stiehlt Spielkonsole – Zeugen gesucht

Die Polizei Bochum sucht Zeugen, die am Montag einen Einbruch in Altenbochum beobachtet haben.

Bochum-Altenbochum. Die Polizei Bochum sucht Zeugen, die am Montag einen Einbruch in Altenbochum beobachtet haben. Ein Mann soll eine Spielkonsole gestohlen haben.

Ein Einbrecher hat nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag aus einer Wohnung in Bochum-Altenbochum eine Spielkonsole gestohlen. Eine Bewohnerin (52) habe den Eindringling gegen 17 Uhr in der Wohnung an der Altenbochumer Straße/Nordstraße bemerkt, daraufhin sei er in Richtung Altenbochumer Straße geflüchtet.

Der Täter soll 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und etwa 20 bis 30 Jahre alt sein. Zur Tatzeit trug er laut Polizei eine schwarze Hose, eine Jacke und einen schwarzen Rucksack. Hinweise: 0234/909 41 35 oder -4441 (Kriminalwache).

