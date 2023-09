Bochum: Einbrecher rechnet nicht mit dem Wohnungsinhaber

Bochum. Gewaltsam drang ein unbekannter Täter in eine Wohnung in Bochum-Riemke ein. Doch drinnen erlebte der Eindringling eine Überraschung.

Damit hatte ein Einbrecher, der am frühen Donnerstagmorgen (21.) gegen 2.20 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in der Straße „auf der Markscheide“ in Riemke eingebrochen war, nicht gerechnet. Wie die Polizei mitteilt, wurde er von dem 49-jährigen Wohnungsinhaber überrascht.

Der Verdächtige soll noch kurz einige unzusammenhängende Worte von sich gegeben haben und sei dann offenbar ohne jegliche Beute aus der Wohnung geflüchtet.

Es gibt eine Personenbeschreibung des Täters

Es liegt eine Personenbeschreibung des Täters vor: Ca. 1,78 m groß und bekleidet mit einer hellblauen (oder jeansfarbenen) Bermudashorts, einem dunklen Kapuzenpullover und einer Stirnlampe. Er trug einen Rucksack mit sich und soll mit „südosteuropäischem“ Akzent gesprochen haben.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter 0234/ 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) an das Kriminalkommissariat 13.

