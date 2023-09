Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Montag in Bochum-Weitmar.

Fahndung Bochum: Einbrecher ohne Schuhe will in Supermarkt einbrechen

Bochum. Vergeblich hat ein Unbekannter versucht, gewaltsam in einen Bochumer Supermarkt einzubrechen. Er war barfuß.

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zu Montag (11.) gegen 3.20 Uhr versucht, gewaltsam in den Rewe-Markt an der Hattinger Straße 223a in Bochum-Weitmar einzubrechen. Da ihm das nicht gelang, flüchtete der Mann, berichtet die Polizei.

So wird der Tatverdächtige von der Bochumer Polizei beschrieben

Beschreibung: dunkle, kurze Haare, korpulente Figur, kurze Hose mit „Nike“-Emblem, weißes Hemd, helle Kappe, barfuß. Er trug eine Sporttasche mit sich.

Das Kriminalkommissariat bittet um Hinweise unter 0234 909 8205 oder-4441 (Kriminalwache).

