Bochum: Einbrecher klaut Tablet und Bargeld aus Dönerbude

Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Donnerstag (16. April) in eine Dönerbude eingebrochen. Er flüchtete mit einem gestohlenen Kurierfahrrad. Die Polizei sucht nun Zeugen. (Symbolbild)

Bochum. In der Nacht zu Donnerstag (16. April) ist ein Unbekannter in eine Dönerbude in Bochum eingebrochen. Er floh mit einem geklauten Kurierfahrrad.

Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Donnerstag (16. April) aus einer Dönerbude in der Innenstadt in Bochum ein Tablet und Bargeld gestohlen. Gegen 0.40 Uhr hebelte der Täter die Eingangstür des Ladens an der Kortumstraße 26 auf und durchsuchte den Imbiss, teilt die Polizei mit. Sie bittet um Zeugenhinweise.

Der Unbekannte legte die Gegenstände in eine Transportbox und flüchtete mit einem Kurierfahrrad. Dieses hat er laut Polizei ebenfalls entwendet. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: Er ist männlich, circa 1,65 Meter groß, hat eine schmale Figur und trug eine dunkle Jacke, ein helles Hemd und eine dunkle Hose.

Bochum: Einbruch in Dönerbude – Polizei sucht Zeugen

Das Bochumer Innenstadtkommissariat bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0234 / 909-81 05 (-4441 außerhalb der Bürozeiten).