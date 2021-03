Bochum: Einbrecher fliehen mit wertvollen Baugeräten

Die Polizei sucht Einbrecher, die in der Nacht zum Mittwoch (24.) in Langendreer wertvolle Baugeräte gestohlen haben.

Bochum. Flüchtig sind unbekannte Täter, die in Langendreer wertvolle Baugeräte gestohlen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

In einen Baugeräteverleih in Bochum-Langendreer drangen in der Nacht von Dienstag (23. März) auf Mittwoch (24. März) unbekannte Täter ein. Das Kriminalkommissariat sucht nach Zeugen.

Mit Gewalt verschafften sich die Unbekannten Zugang zum abgezäunten Außenbereich des Geschäftsgeländes an der Hauptstraße in Langendreer. Sie erbeuteten mehrere hochwertige Arbeitsgeräte und flüchteten anschließend vom Tatort.

Vermutlich mit Fahrzeug geflohen

Nach derzeitigem Stand kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Einbrecher für den Transport der mehrere hundert Kilo schweren Geräte ein Fahrzeug benutzt haben. Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-8205 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise.